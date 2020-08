Pré-época do S.C. Mirandela começa na próxima segunda-feira

A preparação dos alvinegros vai começar com 25 jogadores, sendo que 19 são reforços, e várias medidas de higiene de forma a prevenir a Covid-19.

Segundo Carlos Correia, presidente do clube, “vão ser higienizados os balneários e os restantes espaços fechados do estádio, os jogadores vão usar máscara nas instalações do clube e têm que higienizar as mãos”. Cuidados básicos numa altura em que os clubes aguardam por novas orientações da Direcção Geral de Saúde. Os jogadores vão ser testados? Quanto vão custar os testes aos clubes? São duas de muitas perguntas colocadas por jogadores, treinadores e dirigentes.

Babagalé Baldé, Maranata, Juan, Patrick Igwe (ex-Olímpico Montijo), Edu Silva (ex-Feirense sub/23), Fábio Mesquita (ex-Coimbrões), Rúben Borges (ex-Inter Milheirós), Carlos Madureira (ex-Rio Tinto), Luís Carlos (ex-Freamunde), Rui Sousa (ex-Tirsense), João Sidónio (ex-Famalicão sub/23), Tiago Carneiro (ex-F.C. Foz), Diogo Ramalho (ex-Varzim B), Mamadou Thiaw (ex-1º de Dezembro), Diogo Motty (ex-Benfica e Castelo Branco), Mário Borges (ex-GD Chaves) e Valdemar Vilaverde (ex-GD Bragança) são as caras novas do plantel mirandelense.

Da época passada renovaram Gonçalo Castro, Nuno Corunha, Manecas, Luís Amorim, Austin Coelho e Rui Ramos.