Pré-época dos Estudantes Africanos começa hoje

José Alves vai manter-se no comando técnico da Associação de Estudantes Africanos de Bragança. O treinador, de 52 anos, segue para a segunda temporada consecutiva no leme da equipa.

Na época passada, a formação dos Estudantes terminou a Divisão de Honra da A.F. Bragança no nono lugar, com 20 pontos, somou seis vitórias, dois empates e 14 derrotas.

A preparação da temporada 2023/2024 começa esta quarta-feira no Campo Sintético do IPB, em Bragança.