Presidente da Associação de Basquetebol de Bragança destaca importância da participação das selecções distritais na Festa do Basquetebol Juvenil

Albufeira foi o palco da Festa do Basquetebol Juvenil 2023. A cidade algarvia recebeu, entre a passada terça-feira e este domingo, mais de 850 atletas naquele que é considerado o maior evento de desporto juvenil do país.

A Associação de Basquetebol de Bragança fez-se representar com um total de 48 atletas dos três clubes do distrito, Mirandela Basquete Clube, Estrelas Brigantinas e Grupo Desportivo Macedense.

Em termos de resultados, a selecção sub-16 feminina foi a equipa sensação da Associação de Basquetebol de Bragança com três vitórias (37-33 com Castelo Branco, 41-33 com a Guarda e 28-34 com o Alentejo) e apenas uma derrota (38-37 com Vila Real).

Mas, num evento que promove o convívio entre os vários atletas de todo o país e a partilha de experiências os resultados ficam para segundo plano. Marcelino Martins, presidente da ABB, mostra-se satisfeito com a prestação das quatro selecções. “É um convívio enorme. É um espírito de grupo enorme. Sabemos a associação que representámos, que, infelizmente, é muito limitada a nível de clubes, mesmo a nível da densidade populacional, e a escolhas são sempre muito reduzidas. Mas, as nossas equipas portaram-se lindamente, fizeram excelentes resultados dentro daquilo que estávamos à espera, dentro das limitações de última hora que tivemos. Dou o exemplo na selecção sub-16 masculina em que o nosso jogador mais influente apresentou-se muito limitado, pois esteve um mês parado. O próprio seleccionador devido à sua vida profissional acabou por não integrar a comitiva”, referiu.

A semana foi de uma intensa aprendizagem para todos os atletas. Marcelino Martins não tem dúvidas que os jogadores evoluíram. “Em três dias realizaram cinco jogos ou seja mais do que aqueles que fazem durante um mês nas competições em que estão inseridos. Esta experiência aumenta a qualidade dos nossos atletas e tenho a certeza que regressam aos clubes ainda mais preparados. Depois, o convívio é enorme que fazem amigos de todo o país”, destacou o presidente da ABB.

Marcelino Martins realça ainda o trabalho dos três clubes da associação pois considera que “estão de parabéns pelo trabalho que têm realizado na vertente técnica e humana”.

Entre a passada terça-feira (dia 11) e este domingo estiveram reunidos, em Albufeira, mais de 850 atletas, femininos e masculinos, de todo o país, dos escalões sub-14 e sub-16, num total de 72 selecções distritais.

A Associação de Basquetebol do Porto foi a grande vencedora da prova ao fazer o pleno, vencendo em todos os escalões, femininos e masculinos, algo que nunca tinha acontecido na Festa do Basquetebol Juvenil. De referir que o Porto é a associação que mais vezes (sete) levou a melhor em sub-16 masculinos, sendo que não vencia esta prova desde 2018.

Foto de Associação de Basquetebol de Bragança