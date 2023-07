Presidente do Carção quer avançar com a construção do sintético

Gil Azevedo, presidente do Clube Desportivo e Cultural de Carção, quer dotar o clube de infra-estruturas desportivas.

Reeleito para o biénio 2023/2025, Gil Azevedo liderou a única lista candidata e no próximo mandato quer fazer obra. A construção do campo sintético é para avançar. As candidaturas a programas de apoios do IPDJ e da Federação Portuguesa de Futebol foram aprovadas e o Município de Vimioso também vai apoiar o clube. “Apresentámos duas candidaturas, uma ao IPDJ que foi aprovada e outra ao programa 2024 da FPF que, pelas informações que tenho da AFB, também foi aprovada. Já reunimos com o Município de Vimioso e o presidente mostrou disponibilidade para apoiar dentro das possibilidades do município. Eu já fiz um orçamento com o que é necessário para tornar o campo funcional. Ter lá só o sintético não chega. Vamos ter que alargar o campo e reconstruir os balneários, que estão bastante degradados”, explicou o presidente.

Do IPDJ e da FPF, o clube consegue reunir cerca de 115 mil euros. O valor não é suficiente para custear a obra, que está orçada em mais de 200 mil euros, mas já um boa ajuda.

Gil Azevedo diz tratar-se de uma infra-estrutura importante para o clube e para a aldeia de Carção. “Jogar em casa vai trazer algum movimento à aldeia e algum dinheiro aos pequenos comerciantes”.

Desde que o Clube Desportivo e Cultural de Carção regressou ao futebol distrital, em 2018, que treina e joga no Estádio Municipal de Vimioso.

O presidente não tem dúvidas que a construção do sintético vai trazer mais valias financeiras e em termos de organização ao clube. ”Para nós vai ficar mais barato, pois não vamos ter que fazer deslocações nos jogos em casa e para treinar, o nosso bar vai trabalhar melhor. Com o sintético ficámos com boas condições para treinar e a equipa treina à hora que quiser e quando quiser, pois não vai depender de ninguém”.

Ainda não há data para a construção do sintético do Clube Desportivo e Cultural de Carção, mas a obra deverá avançar em breve. Gil Azevedo pretende concretizar o projecto nos próximos dois anos de mandato.