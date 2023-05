Presidente do Macedense não avança para a recandidatura

O Grupo Desportivo Macedense (GDM) vai a votos no dia 23 de Maio e João Carlos Pires não vai avançar para a recandidatura.

O presidente do GDM, que vai terminar um ciclo de três mandatos, justifica a sua decisão com questões profissionais e falta de tempo para continuar no cargo. “Neste momento acho que chega ao fim o ciclo desta direcção. Depois de ponderar vários aspectos, principalmente profissionais, decidi não me recandidatar, por falta de tempo. A título profissional estou demasiado ocupado e sinto falta de disponibilidade para levar a bom porto o projecto do GDM”, explicou.

João Carlos Pires termina a ligação ao Macedense como presidente mas pretende continuar a colaborar com clube e vai mesmo integrar uma lista que está a ser formada. O presidente quer ajudar o clube a resolver problemas pendentes, nomeadamente questões financeiras. “Alguns aspectos financeiros que estão a ser resolvidos mas não o foram no tempo certo, por falta de apoios publicitários, muitos patrocínios que nos dois anos de confinamento não tivemos coragem de pedir aos nossos patrocinadores. A falta de público no pavilhão também criou quebras nas receitas. São situações que temos vindo a resolver. Quando digo que temos problemas de tesouraria, evidentemente que são coisa que estão negociadas e controladas, mas que não gostaríamos de as ter”.

A apresentação de listas é feita até ao dia 22 de Maio e no dia seguinte o Macedense vai a votos.

Desportivamente, o GDM está na luta pela manutenção no Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. Os macedenses ocupam o segundo lugar da série 2 quando restam três jornadas para terminar a época. Amanhã, os comandados de Costinha jogam fora com o Ossela.