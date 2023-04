Primeira eliminatória da Taça de Portugal 2023/2024 com data definida

A Federação Portuguesa de Futebol já divulgou o calendário de algumas provas de futebol masculino da época 2023/2024.

A Taça de Portugal, a prova rainha do futebol português, tem pontapé de saída marcado para os dias 9 e 10 de Setembro deste ano com a primeira eliminatória, sendo que os emblemas da 1ª Liga só entram em prova na terceira eliminatória que se joga no dia 21 de Outubro. A final está agendada para o dia 26 de Maio de 2024.

S.C. Mirandela e Rebordelo são as equipas da A.F. Bragança que já garantiram a presença na primeira ronda da Taça de Portugal na próxima temporada. Falta apurar o terceiro representante do distrito.

Quanto às competições profissionais, a Supertaça Cândido de Oliveira realiza-se nos dias 4, 5 ou 6 de Agosto de 2023 e abre oficialmente a nova temporada.

Uma semana depois, a 13 de Agosto, começa Liga Bwin e a Liga Sabseg.

Quanto à Allianz Cup começa a 22 de Julho deste ano, sendo que a Final Four joga-se nos dias 23 e 24 de Janeiro de 2024 e a final está marcada para o dia 27 do mesmo mês.