Primeiro festival de balonismo de Trás-os-Montes foi um “sucesso” e a segunda edição está prometida

O Sabor & Vilariça Ballon Fest, o primeiro festival de balonismo de Trás-os- -Montes, que aconteceu em cinco concelhos do distrito de Bragança, “passou do sonho à realidade”. Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, que organizou a iniciativa, em parceria com a Associação de Municípios do Baixo Sabor, diz que tinha “bastante esperança” no sucesso do evento e, “em boa verdade, ao fim destes dias, o balanço é extremamente positivo”. O festival realizou-se de 26 a 30 de Abril, em Alfândega da Fé, Mogadouro, Macedo de Cavaleiros, Torre de Moncorvo e Vila Flor, concelho que, não integrando a associação de municípios, se tornou parceiro destes outros quatro. “Queríamos, de facto, iniciar a estruturação de um produto, que pudesse ter impacto em Trás-os-Montes. Esta ideia do balonismo pareceu-me excelente porque permitia retirar o que de melhor tem este território, os Lagos do Sabor, a Vilariça, esta paisagem, estas montanhas… não havia nenhuma experiência assim e, hoje, temos a certeza de que há procura”, referiu Luís Pedro Martins, que disse esperar que se tenha “despertado” o interesse dos privados, para que se crie esta oferta na região e para que “o festival sobreviva por ele”. As inscrições, quando foram abertas, esgotaram em pouco mais de meia hora, sendo que “houve muita gente do sul do país que se inscreveram”. “Isto nunca tinha sido testado e as expectativas foram mais do que superadas”, referiu ainda o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal. Luís Pedro Martins assumiu que a ideia é “continuar”. “Vamos encontrar agora os meios para conseguir fazer já o próximo. Sabemos que estas coisas não resultam logo, na sua totalidade, à primeira ou segunda tentativa, mas a primeira foi muito boa e a segunda, de certeza, que há-de correr melhor”, explicou, dizendo que será realizado nos mesmos moldes, na sua segunda edição. Cristina Vieira foi uma das várias pessoas que visitou a região, ao longo dos daqueles cinco dias, por ocasião do festival, sendo que a ideia era precisamente atrair visitantes, mostrar o que este território tem de bom para oferecer. A participante veio de Marco de Canaveses a Macedo de Cavaleiros e disse que a estreia a bordo de um balão de ar quente foi uma “experiência fantástica”. “O passeio de balão é daquelas experiências que fazemos, que adoramos, que sentimos um friozinho na barriga, no começo, mas que queremos, certamente, repetir”, assumiu, dizendo que “é uma sensação muito boa” ver a paisagem do ar, onde “não há barulho nenhum”. “Acho que estão reunidas todas as condições para que estes passeios sejam uma iniciativa muito boa, sobretudo, para promover a região, a paisagem, tudo o que de bom podemos ver de lá de cima”, rematou. O festival também despertou curiosidade às gentes do território. Maria Ferreira vive na região e não quis perder a oportunidade de ver um pouco do concelho de Macedo do ar. Dizendo que “foi uma aventura muito agradável”, explicou que casou, há 36 anos, tendo vindo do Porto para cá e “nunca tinha visto o território nesta perspectiva”. “Temos umas paisagens maravilhosas. Não admira que toda a gente goste de Trás-os-Montes”, vincou. Durante estes dias, cerca de 1500 pessoas puderam experimentar voar num balão de ar quente e fazer o baptismo de voo. O festival terminou em Macedo de Cavaleiros, este domingo, e o presidente da autarquia macedense, Benjamim câmara, que também falou na qualidade de membro da Associação de Municípios do Baixo Sabor, falou, tal como Luís Pedro Martins, de uma aposta ganha que veio para ficar: “Toda a gente ficou muito satisfeita. Isto é um produto para o futuro”, vincou. Em Torre de Moncorvo, no sábado, tendo em conta a previsão meteorológica para o horário de realização dos voos livres, entre as 06h30 e as 07h30, a actividade teve de ser cancelada. Aquele concelho recebe os balões de ar quente, em voo livre, em data a informar, segundo esclareceu a organização.