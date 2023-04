Problemas mecânicos complicaram a estreia de Tiago Rafael no MIR Racing Finetwork Cup

Tiago Rafael estreou-se no MIR Racing Finetwork Cup. A primeira etapa do campeonato espanhol de mini-velocidade decorreu, no sábado e domingo, no Circuito de Kotarr, em Burgos.

O jovem piloto brigantino da Motocruzeiro Racing Academy competiu em Moto 5 e terminou no 21º lugar.

Foi uma prova muito competitiva que contou com 27 pilotos de várias nacionalidades, sendo que Tiago Rafael foi o único português em pista.

O brigantino deparou-se com alguns problemas mecânicos na moto que complicaram a sua tarefa. “Foi um fim-de-semana de muita luta, tivemos problemas na suspensão da frente que me provocava vibração e dificultava muito a minha condução, ainda por cima numa pista como esta e mais ainda para o meu estilo de pilotagem”, explicou Tiago Rafael.

Na primeira corrida, o brigantino conseguiu um bom arranque, andou até meio da prova na luta pela P15 mas acabou em P20.

Na segunda corrida, Tiago Rafael conseguiu rodar em P13 mas acabou por sair de pista depois de falhar uma travagem. O piloto ainda regressou à corrida, terminando em P21. “É verdade que os problemas dificultaram muito, exigiram muito de mim fisicamente, mas também há que admitir que acusei alguma falta de ritmo, normal para quem desde Novembro apenas subiu a esta moto três vezes”, destacou.

O vencedor da prova, em Moto 5, foi o espanhol Gonzalo Llanos. A segunda etapa do MIR Racing Finetwork Cup está marcada para os dias 7 e 8 de Maio no Circuito de Zuera.