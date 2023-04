Produtos já têm isenção de IVA mas preços continuam a subir

João Martins, proprietário de um estabelecimento, conta que o seu filho que também é seu contabilista passou “duas noites” para conseguir introduzir no sistema a isenção do IVA. Reconhece que os clientes consideram que a medida vai afectar “pouco”, até porque os preços continuam a subir. “A mercadoria geralmente sobe todos os dias. Cada facturação que vem cada vez vem mais cara. Se vem mais caro, vai-se reflectir menos. Os preços continuam a subir”, disse. Agora a dúvida é se lhe vai ser devolvido o IVA dos 46 produtos isentos e que já pagou. “Em certos produtos, o leite, queijo e massa já paguei mais 6% e agora tenho que deduzir esses 6% e não sei como vou fazer. O contabilista agora é que vai fazer isso. Não sei se vou receber o IVA nem aquilo que vou descontar”, disse. Para Luísa Rodrigues esta medida só veio dar trabalho “a quem trabalha” e critica o Governo, porque considera que a isenção do IVA não vai ajudar e, por isso, deviam ter sido tomadas medidas como aumento de salários e a redução do IRS. A empresária disse ainda não compreender a constante subida dos preços, porque entende que já “não se justifica”. “Continuam a vir produtos mais caros. Deviam analisar mais essa parte. Houve uma altura que se justificou a subida de preços, mas neste momento já não se justifica. Se os produtos vêm mais caros temos que os pôr mais caros. Mas continuam a vir mais caros porquê?”, questionou. Luísa Rodrigues queixou- » Isenção do IVA entrou em vigor no passado dia 18 -se ainda de ter tido muito trabalho para redefinir os preços e dos gastos adicionais. “É muito trabalho para nós. Um excesso de etiquetas que gastamos e de tinteiros que gastamos. É tudo um processo moroso e com alguma disponibilidade financeira. É o técnico de informática que tem que aqui vir para mudar os códigos dos IVA’s. Temos que mudar tudo e o Governo de nós não se lembra”, reclamou. Pão, leite, massa, arroz, atum, frango são só alguns dos produtos que estão sem IVA desde o passado dia 18 até ao final de Outubro. Ainda assim, são poucos os que acreditam que fará diferença no final do mês nas contas dos portugueses.