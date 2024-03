Projecto “A Hora dos SuperQuinas” pretende melhorar a capacidade motora de crianças e combater o sedentarismo e a obesidade

“A Hora dos SuperQuinas” é o projecto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que pretende melhorar a condição física das crianças em Portugal, nomeadamente a capacidade motora, combatendo o sedentarismo e a obesidade. No distrito de Bragança, os doze municípios já implementaram a iniciativa em algumas escolas do 1º ciclo do ensino básico.

“A Hora dos SuperQuinas” é um dos programas do plano estratégico “Futebol 2030”, lançado pela FPF em Abril de 2022, e tem como objectivo desenvolver as competências motoras das crianças do 1º ciclo, através de uma oferta de prática física e desportiva nas Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC). Com este projecto, os estabelecimentos de ensino recebem materiais adequados à realização das actividades como bolas multiactividade, bolas de ténis, arcos, cordas, coletes e cones.

A FPF tem desenvolvido a iniciativa junto das 22 associações distritais e regionais de futebol. Para além das actividades físicas, a Hora dos SuperQuinas pretende também implementar hábitos saudáveis de nutrição e melhorar a qualidade do sono dos mais “pequenos”.

Susana Madureira, gestora do projecto da Associação de Futebol de Bragança, referiu que a iniciativa surgiu após a análise de dados de sedentarismo e inactividade, que considera alarmantes. “Este projecto surgiu depois da análise de dados de sedentarismo e inactividade dos jovens portugueses, que são alarmantes, e a Federação Portuguesa de Futebol decidiu por mãos à obra, juntamente com as 22 associações distritais e regionais de futebol. Lançou-se o projecto-piloto “A Bola Mágica” que foi bem-sucedido, os resultados de coordenação e evolução motora das crianças foi excelente e arrancou em lagar escala com o nome “A Hora das SuperQuinas”, vincou.

Os 12 municípios do distrito de Bragança já fazem parte do projecto a Hora dos SuperQuinas contabilizando 21 estabelecimentos de ensino básico, que abrangem perto de dois mil alunos e cerca de 50 professores. “Os 12 municípios de Bragança já estão no projecto. Cada município escolhe duas escolas, podem ter mais desde que suportem os custos. Para já, no distrito são 21 escolas, abrange perto de 2 mil alunos e cerca de 50 professores. Está a correr bem, estamos muito satisfeitos e orgulhosos deste projecto que estamos a desenvolver perto dos mais novos.”, rematou.

Florinda Reis, coordenadora do Centro Escolar da Sé, em Bragança, enalteceu também o papel que o projecto apresenta a nível educativo. “É um projecto que fortalece a união entre as crianças e incute valores como o espírito de equipa, a disciplina, o respeito, solidariedade e humanismo, promovendo paralelamente a actividade física e a coordenação motora das crianças”, destacou.

Bruno Gonçalves, Célia Alves e Daniel Morais são docentes no Centro Escolar da Sé e mostram-se agradados com a iniciativa da Hora dos SuperQuinas.

“Os miúdos têm aderido bem aos novos exercícios e a aplicação que a FPF disponibiliza ajuda muito na planificação das aulas”, referiu Bruno Gonçalves.

Segundo Célia Alves, “as crianças têm evoluído bem e têm gostado muito dos exercícios, com melhorias significativas a nível de capacidade física e motora”.

“A iniciativa foi boa a todos os níveis. Nem todas as escolas poderiam ter este tipo de material, se não fosse este projecto e nem todos os miúdos tinham acesso a estes exercícios. São actividades que melhoram a coordenação motora, a capacidade física e cognitiva das crianças”, sublinhou Daniel Morais.

“A Hora dos SuperQuinas” começou em todo o país em Outubro de 2023, tendo sido testado, anteriormente em Janeiro, com um projecto-piloto chamado “A Bola Mágica”.