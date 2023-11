Projecto “Liga-nos o Talento” vai apoiar as 22 Associações Distritais de Futebol

A Fundação do Futebol - Liga Portugal e a Missão Continente vão apoiar as Associações Distritais e Regionais de Futebol com o projecto “Liga-nos o Talento”.

O projecto “Liga-nos o Talento” consiste em percorrer Portugal, durante mais de um mês, para entregar bolas oficiais a cada uma das 22 Associações Distritais e Regionais e um cheque de dois mil euros da Missão Continente, que pode ser usado nas lojas Continente.

O motivo desta acção deve-se ao “reconhecimento do trabalho que as associações de futebol realizam, diariamente, junto das respectivas comunidades, com impacto positivo na vida de milhares de atletas”.

O “Liga-nos o Talento” vai ter arranque em Trás-os-Montes. A entrega à Associação de Futebol de Bragança terá lugar no sábado, às 10h30, na loja Continente Bom Dia de Mirandela (Rua Força Aérea, 5370-408 Mirandela), com a presença de Helena Pires, CEO da Liga Portugal, Helton Arruda, Embaixador da Liga Portugal, o Presidente da AF Bragança, António Ramos, e representantes da autarquia local e da Missão Continente.

Em Vila Real, o projecto Liga-nos o Talento arranca também no sábado, à mesma hora, na sede da Associação de Futebol de Vila Real (Rua Joaquim Abrantes, Lote 4, 5000-700 Vila Real), onde estarão Alan Osório e Filipe Pais, respectivamente Vogal do Conselho de Administração e secretário-geral da Fundação do Futebol – Liga Portugal, o Presidente da AF Vila Real, António Marques Silva, e representantes da autarquia local e da Missão Continente.