Protocolo enquadra praticantes de recreação e lazer no universo do futebol federado

Federação Portuguesa de Futebol, Associação de Futebol de Bragança e autarquia de Mirandela assinaram, na passada sexta-feira, um protocolo que enquadra os praticantes de recreação e lazer no universo do futebol federado.

Fernando Gomes sublinhou a importância deste acordo para garantir “melhores condições de saúde e segurança na prática do desporto”.

O protocolo prevê a inclusão de 400 praticantes de futebol, futsal e futebol de praia de lazer e recreação no universo do futebol federado.