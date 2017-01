Provas de velocidade e de todo-o-terreno pendentes de apoios

Francisco Vara não desiste da ideia de voltar a organizar uma prova de velocidade nem da vontade de trazer uma etapa do Campeonato Nacional Todo-o-Terreno para Bragança.

O presidente do Motocruzeiro, reeleito no passado mês de Dezembro, voltou a manifestar a intenção no Jantar de Reis do clube, realizado no sábado, em Bragança, onde reuniu mais de uma centena de sócios e amigos.

Tanto a prova de velocidade como a de todo-o-terreno não constam para já do plano de actividades para 2017, que foi também apresentado no jantar.

“A grande questão aqui são os apoios, que não há. Queremos reunir com o presidente da câmara municipal e saber qual a disponibilidade da autarquia para nos apoiar”, disse Francisco Vara.

Para já na agenda do clube motard estão confirmados 17 iniciativas para este novo ano. Destaque para a XXVII Concentração Internacional de Bragança, que se realiza nos dias 11, 12 e 13 de Agosto, e para a Resistência TT de Bragança marcada para Outubro, faltando definir apenas o dia.

No Jantar de Reis, que contou com a presença de representantes de vários clubes motards (Lamego, Guarda, Vinhais, Miranda do Douro, Mirandela e Porto), foram entregues diplomas de mérito a patrocinadores e instituições da cidade.

Depois do Jantar de Reis segue-se o passeio à Feira do Fumeiro de Vinhais no dia 11 de Fevereiro.