Quedas travaram Tiago Rafael no Circuito de Fortuna

Foram dois dias complicados no MIR Racing Finetwork Cup para Tiago Rafael. O piloto, natural de Bragança, participou na quarta prova da competição, nos dias 9 e 10 de Setembro, no Circuito de Fortuna, em Múrcia, Espanha, mas uma queda nos testes antes da corrida impediu de competir.

Tiago Rafael participou em Moto 5, num circuito desconhecido, e as primeiras adversidades surgiram logo na sexta-feira, dia 9, nos treinos livres. “Fiquei sem embraiagem, o amortecedor de direcção avariou e não deixava girar a mota, o que me provocou uma queda num dos treinos livres, fiquei sem travão traseiro, uma avaria aparentemente simples de resolver, mas como a minha moto é de 2019 não tinham a peça para ela no local tivemos de sair assim com ela”, explicou o jovem piloto.

Nos treinos cronometrados, mesmo sem travão traseiro e amortecedor de direcção, Tiago Rafael conseguiu a qualificação com um P14 entre os 28 pilotos em prova.

No sábado, dia 10, o azar bateu mais uma vez à porta do brigantino que acabou por não alinhar na corrida principal devido a uma queda. “Tínhamos de arriscar e testar no ‘warm up’ uma nova relação, mas aí uma queda deitou tudo a perder. Tive de receber assistência médica e por precaução não fui autorizado a alinhar nas corridas”, explicou.

A próxima etapa do MIR Racing Finetwork Cup para os dia 22 e 23 de Outubro em San Lucar, Espanha. Antes, a 23 e 24 de Setembro, Tiago Rafael participa no Campeonato Nacional de Velocidade, no Circuito do Estoril.