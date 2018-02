Raul Ferreira homenageado pela Federação de Motociclismo de Portugal

Foi com surpresa que Raul Ferreira recebeu o Diploma de Mérito do Motociclista. O impulsionador do motocross no distrito de Bragança foi distinguido, no sábado, na Gala dos Campeões 2017 da Federação de Motociclismo de Portugal, realizada no Casino do Estoril.

“Não estava à espera. Fiquei satisfeito e surpreendido ao ver no meu email um convite para estra no Casino do Estoril para ser galardoado. A federação reconheceu o trabalho que foi feito em Freixo no motocross”, disse Raul Ferreira.