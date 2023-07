Rebordelo com cinco caras novas para a época 2023/2024

O Rebordelo já prepara a nova temporada. Este é o início de um novo ciclo para o emblema do concelho de Vinhais depois da saída do técnico Nuno Loureiro, que durante uma década esteve ao leme da equipa e que por cinco épocas consecutivas garantiu a presença do Rebordelo na Taça de Portugal.

Com a contratação de Tiago Pona, o novo treinador, também o plantel sofre mudanças significativas, até porque grande parte dos jogadores não renovou contrato.

Entretanto, o clube já garantiu cinco contratações para a nova época.

Vítor Dias é reforço para a baliza. O guarda-redes brasileiro, de 23 anos, representou os sub-19 da Académica em 2019/2020.

Para a defesa, o Rebordelo garantiu os serviços de Miguel Lavrador (ex-Vila Pouca) e Frank Arims. O jogador nigeriano, de 20 anos, conta com passagem pelo G.D. Mirandês na temporada passada.

A linha de ataque tem para já duas caras novas, Rafa Monteiro (ex.Vila Pouca) e o jovem Ricardo Barreira (ex-juniores do SC Mirandela).