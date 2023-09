Rebordelo e Moncorvo eliminados da Taça de Portugal

Rebordelo e Grupo Desportivo de Moncorvo despediram-se, este domingo, da Taça de Portugal. As duas equipas da A.F. Bragança “caíram” na primeira eliminatória perante emblemas de escalão superior, do Campeonato de Portugal.

Em Rebordelo, a equipa comandada por Tiago Pona perdeu por 1-3 e bem se pode queixar de si própria. À semelhança do que tinha acontecido frente ao S.C. Mirandela na Supertaça Distrital Sílvio Carvalho, a formação do concelho de Vinhais voltou a falhar nas tarefas defensivas.

Ao minuto 13’, Rafael Pereira fez um cruzamento perfeito para a área onde apareceu Totas, a referência da turma de Guimarães, livre de marcação, a cabecear para o fundo da baliza de Vítor.

Já perto do intervalo, numa jogada pela direita, David Teixeira desmarcou Edu Paiva que à entrada da área rematou forte, mas a bola acabou por morrer nas mãos Hugo Costa. Instantes depois, na área do Rebordelo, o corte providencial de Coy evitou o golo de João Maia.

Na segunda metade, Os Sandinenses voltaram a accionar o marcador, aos 47’, com assinatura de Totas, mais uma vez de cabeça.

O terceiro dos visitantes surgiu aos 75 minutos num autogolo de David Teixeira. O defesa do Rebordelo tentou cortar a bola mas acabou por marcar na própria baliza.

O tento solitário dos transmontanos foi apontado por Kaló aos 86 minutos, fixando o resultado em 1-3.

Em Vila Nova de Gaia, o G.D. Moncorvo sofreu uma derrota por 4-0 com o FC Valadares. A formação de Nuno Lima ao intervalo perdia por 3-0. Rafael Fontes (7’), Armand Bagramyan (34’, p.) e Jardel Portela (37’), ex-jogador do Mirandela, marcaram para os locais. Na segunda metade, Rui Santos fechou a contagem em 4-0 aos 51 minutos.

O distrito de Bragança passa a estar apenas representado pelo S.C. Mirandela. Os alvinegros ficaram isentos da primeira ronda e na segunda eliminatória, marcada para o dia 24 de Setembro, jogam fora com o FC Barreirense.

Quanto às restantes equipas transmontanas, o Vila Real perdeu por 0-2 com o Ribeirão, o Montalegre derrotou o Mondinense por 0-2 e o Régua sofreu uma goleada, 10-0, frente ao Lusitânia de Lourosa.

O GD Vilar de Perdizes, tal como o Mirandela, já tinha presença garantida na fase seguinte da Taça de Portugal.