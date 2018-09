Reconhecimento de um esforço diário

Eva Fernandes, atleta do Ginásio Clube de Bragança, foi distinguida com um prémio de mérito pelo trabalho desenvolvido no atletismo.

A atleta venceu, este ano, a Taça de Portugal de Corrida de Montanha na categoria de juniores. Uma conquista que lhe valeu a chamada à Selecção Nacional, não podendo, por isso marcar presença na Gala Prémios Nordeste Desporto, no passado sábado.