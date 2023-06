Rectificação de resultados da FPF dá liderança ao Macedense

O primeiro lugar da série 2 da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Futsal da II Divisão é do Grupo Desportivo Macedense.

A equipa de Macedo de Cavaleiros sobe uma posição na tabela, após a homologação de resultados por parte da Federação Portuguesa de Futebol e do castigo aplicado ao Albufeira Futsal.

A formação algarvia foi castigada com a subtracção de três pontos pelo Conselho de Disciplina da FPF por utilização irregular de um jogador no encontro com o Viseu 2001, relativo à jornada 14.

O Albufeira Futsal tinha concluído a fase de manutenção no primeiro lugar com 25 pontos, os mesmos que o Macedense, e cai agora para a quinta posição com 22.

O Macedense, que se manteve no segundo escalão do futsal nacinal, conclui, assim, a época no primeiro posto.