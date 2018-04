Regulamento eleitoral aprovado

Trata-se de “um documento que confere igualdade aos candidatos às eleições” como destacou Jorge Novo, vice-presidente da mesa de assembleia.

A proposta do regulamento eleitoral apresentada pela mesa da Assembleia Geral sofreu uma alteração, proposta pelos associados, relacionada com a aceitação de novos sócios.

O ponto dois do Artigo 3 foi eliminado. Este permitia que quem se fizesse sócio até 10 dias antes das eleições pudesse votar, tendo pago seis meses de quotas. Uma situação que gerou bastante discussão entre os associados.

“É um ponto mais polémico porque estava a ser equacionada a possibilidade de surgir uma situação que não se afigurava muito propícia para aquilo que são os objetivos e o futuro do Bragança, que era surgirem novos sócios só para as eleições”.

Ainda assim, segundo o artigo 18 dos estatutos do clube podem ser aceites novos sócios até dez dias antes das eleições, dependendo da aprovação da direcção em reunião ordinária da mesma.

O GDB vai a votos no dia 3 de Maio e já são conhecidas duas listas candidatas, uma liderada por Milton Roque e outra por Batista Jerónimo.