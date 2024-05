Relação de Guimarães confirma decisão de Bragança e condena homem pela morte de Giovani

Joaquim Rodrigues, pai de Luís Giovani Rodrigues, o jovem que morreu 10 dias depois de uma rixa, entre dois grupos, em Bragança, em 2019, considera que a justiça “não foi bem feita”, no que toca à decisão dos tribunais. Contactado pelo Jornal Nordeste, é assim que Joaquim Rodrigues reage à decisão do Tribunal da Relação de Guimarães, que confirmou, na semana passada, a sentença do tribunal de Bragança, conhecida já em Abril do ano passado. Dos sete arguidos que se sentaram no banco dos réus, acusados do homicídio de Giovani, o tribunal de Bragança condenou um deles a 10 anos e três meses de prisão, por homicídio simples, já que “não houve dolo” por parte do arguido condenado. Os outros foram ilibados desse crime.

LEIA A NOTÍCIA COMPLETA NA EDIÇÃO IMPRESSA DESTA SEMANA OU SUBSCREVA A EDIÇÃO DIGITAL, ATRAVÉS DO EMAIL geral.jornalnordeste@gmail.com