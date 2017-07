Renasce a esperança do nacional

Recordamos que os brigantinos venceram a competição distrital mas a falta de apoios chegou a deitar por terra a participação no nacional.

“Ainda não confirmamos a participação. É um facto que estamos muito próximos de conseguir através da mobilização que iniciámos. Vamos esperar para ver como vai continuar a responder o comércio local e tecido empresarial”, disse com esperança Ricardo Pires, presidente dos Pioneiros.

A confirmar-se a participação no nacional da 2ª divisão, a equipa, que será comandada por Manuel Nascimento, vai ser formada pela prata da casa. O técnico vai ainda aproveitar para lançar três a quatro jovens da formação.

Entretanto, os Pioneiros vão participar, no sábado (dia 8 de Julho) num evento solidário dos 25 anos da J. Flaire, patrocinador da equipa brigantina.