Restaurantes de Trás-os-Montes repletos de gente, sabores e tradições na Passagem de Ano

A poucas horas do Réveillon, são muitos os restaurantes da região com lotação esgotada, reflectindo o entusiasmo de quem escolheu o Norte do país para dar as boas-vindas a 2025. Espanhóis, portugueses e imigrantes convergiram em Trás-os-Montes atraídos pelo reencontro com as famílias e pelos programas cuidadosamente preparados pelos restaurantes, de forma a organizar uma passagem de ano memorável.