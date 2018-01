Resultado atípico

Os comandados de Artur Pereira foram goleados, 5-0, pelo Arsenal Parada, quinto classificado.

Sá Pereira abriu o caminho para a vitória dos locais ao minuto 12 e Fábio Norinho aumentou para 2-0, resultado que prevaleceu até ao intervalo.

Na segunda metade, o Mogadouro não conseguiu anular a vantagem da turma da casa. Foi um jogo atípico e menos conseguido para a equipa transmontana.

Fabinho (33’), João Sousa (38’) e Hélder Costa (39’) rubricaram os restantes golos do Arsenal Parada.

Apesar do desaire fora de portas, o Clube Académico de Mogadouro manteve o terceiro lugar com 24 pontos.

Na próxima jornada, marcada para sábado (dia 20), o CAM recebe os Moradores da Granja.