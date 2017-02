Resultado enganador

A equipa barrosã venceu o Moncorvo por 0-2 com golos de Aliu e Álvaro Branco de grande penalidade nos últimos dez minutos de jogo, numa altura em que os locais já estavam reduzidos a dez unidades após a expulsão de João Paulo. “Foi uma expulsão injusta”, disse Leandro Pedrosa, técnico do Moncorvo, no final da partida.

O jogo pautou-se pelo equilíbrio e os forasteiros só conseguiram superiorizar-se depois de o Moncorvo ter ficado reduzido a dez unidades.

Com 0-0 no marcador Carlitos desperdiçou uma boa ocasião de golo já no segundo tempo.

“A minha equipa esteve bem. O Montalegre tem um bom plantel, mas nós conseguimos até à expulsão anular os ataques do adversário”, disse o treinador do Moncorvo.

Destaque a boa exibição de Henrique. Apesar dos resultados negativos do Moncorvo o jovem guarda-redes tem mostrado qualidade e despertado a cobiça de outros emblemas à semelhança de Samuel e Damasceno.