Ricardinho brilhou em Bragança

É caso para dizer que a nata do futsal mundial esteve em Bragança. Falamos dos jogadores do Movistar Inter, clube onde joga o português Ricardinho, o melhor jogador de futsal do mundo.

O futsalista português foi o mais solicitado na Tour Megacracks do clube campeão espanhol.

Os jogadores brincaram, jogaram, deram autógrafos e tiraram centenas de fotos com os miúdos e também com os graúdos. Mas o que mais atenção despertou foi Ricardinho.