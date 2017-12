Ricardinho na “Terra Natal e de Sonhos”

Ricardinho integra a “Tour Megacracks” inserida no programa “Bragança, Terra Natal e de Sonhos”.

Mas, o internacional português do Inter Movistar não vem sozinho. Ricardinho traz outros talentos da formação espanhola, que ocupa a segunda posição da 1ª divisão espanhola de futsal, como Borja, Solano, Pola, Serginho ou Elisandro.

Ricardinho, campeão em Espanha e na UEFA Futsal Cup, uma das mais importantes provas internacionais, vai estar no Pavilhão Arnaldo Pereira, no dia 18, das 10h30 às 12h30, onde vai distribuir autógrafos e mostrar aos mais novos um pouco daquilo que é um treino de uma equipa profissional de futsal.

A iniciativa é da Escola Arnaldo Pereira em parceria com a autarquia de Bragança.