Rodrigo Ferreira reforça meio campo do SC Covilhã

Rodrigo Ferreira é reforço para o SC Covilhã. O médio, de 21 anos, representou o Montalegre na época passada, por empréstimo do Leixões, onde alinhou em 22 jogos e vai proseguir a carreira na Liga 3.

Rodrigo Ferreira chegou ao Leixões SC em Dezembro de 2019, depois de ter iniciado a época no Grupo Desportivo de Bragança, onde mostrou talento no Campeonato de Portugal, para reforçar a equipa de juniores, mas acabou por integrar a formação sub-23 onde se afirmou, acabando por ser chamado ao plantel principal que compete na 2ª Liga.

Em 2021/2022, o jogador transmontano alinhou no Trofense por empréstimo do Leixões SC e ja época seguinte no Montalegre.

No SC Covilhã, Rodrigo Ferreira vai ter como colega de equipa o também transmontano Mário Borges, jogador natural de Mirandela.