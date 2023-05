Rodrigo Versos é campeão europeu de Jiu-Jitsu

Rodrigo Versos, atleta do Studio 83/Essence BJJ, esteve em grande plano no Internacional Masters Europe 2023 de Jiu-Jitsu, realizado no domingo, em Barcelona.

O brigantino sagrou-se campeão europeu em Master 5 Azul Médio e ficou na terceira posição em absoluto.

Com esta vitória, Rodrigo Versos assumiu a liderança do ranking IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu) na pontuação de Master 5 Azul Médio.

O Studio 83/Essence BJJ fez-se representar ainda por Pedro Ferreira.

O Internacional Masters Europe 2023 de Jiu-Jitsu contou com cerca de 1300 atletas, oriundos dos quatro cantos do mundo, e realizou-se no Complex Esportiu Municipal La Mar Bella, em Barcelona Espanha.

A prova é a segunda maior competição de masters a nível mundial.