Rui Borges rescinde com o Vilafranquense e assume comando técnico do Mafra

O mirandelense Rui Borges é o novo treinador do Mafra. O técnico, de 41 anos, foi apresentado esta sexta-feira, depois de ter rescindido com o Vilafranquense.

Rui Borges sucede a Ricardo Sousa, que deixou a equipa no 14º lugar da II Liga, a apenas um ponto acima da linha de água.

No Vilafranquense, o treinador transmontano somou nove vitórias em 24 jogos e deixou a formação de Vila Franca de Xira no quinto lugar do segundo escalão do futebol nacional.

Rui Borges já orientou a Académica de Coimbra e o Nacional. O antigo capitão do S.C. Mirandela, clube onde iniciou a carreira como treinador em 2017, no Campeonato de Portugal, também já treinou o Académico de Viseu, onde se estreou na 2ª Liga.

Foto CD Mafra