Rui Muga e José Carvalho terminam participação no Campeonato do Mundo de Corrida de Montanha

A Selecção Nacional de Corrida de Montanha, que conta com Rui Muga, Carlos Lopes, Pedro Rodrigues e Carlos Carvalho, todos do C.A. Macedo de Cavaleiros, estrou-se esta quarta-feira no Campeonato do Mundo que começou no passado domingo em Innsbruck, na Áustria, e termina no sábado, dia 10 de Junho.

A equipa das quinas competiu na vertente “Uphill” (sempre a subir), numa distância de sete quilómetros. Rui Muga, natural de Mogadouro, terminou no 73.º lugar, numa prova ganha pelo queniano Patrick Kipngeno.

O melhor português foi Marcelo Gonçalves, na 53.ª posição, seguido por Paulo Gomes (57.º) e José Carvalho (60.º).

No sector feminino, Joana Soares, a única aleta nacional, classificou-se na 59.ª posição, numa prova ganha pela austríaca Andrea Mayr.

Esta quinta-feira, é a vez da equipa de trail entrar em acção no percurso curto de 45 quilómetros. Na sexta-feira, dia 9, competem os atletas do trail longo, de 85 quilómetros.

A participação de Portugal fica completa no sábado, dia 10, na vertente de mountain classic, com destaque para as provas de Carlos Lopes e Pedro Rodrigues, ambos do C.A. Macedo de Cavaleiros.

Foto de FPA