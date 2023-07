Rui Muga e Lucinda Moreiras vencem III Cross Popular de San Vitero

Rui Muga voltou a dominar o Cross Popular de San Vitero, realizado este domingo em Zamora, Espanha.

O atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros venceu pelo segundo ano consecutivo a prova de 10 quilómetros. O tricampeão nacional de corrida de montanha concluiu o percurso em 33 minutos e 48 segundos.

Logo atrás, no segundo lugar ficou Daniel Cruz, também do CAMC, com o tempo de 34 minutos e 18 segundos.

No top 10 da classificação geral ficaram ainda Tiago Valente no quinto lugar e Carlos Carneiro na sétima posição.

Participaram ainda, em representação do Macedo, Orlando Alves (12.º), Rui Silva (18.º), Cláudio Gonçalves (21.º) e Hélio Vilafranca (50.º).

Em femininos, Lucinda Moreiras, também do CAMC, foi a primeira a cortar a meta com o tempo de 40 minutos e 17 segundos. A experiente atleta conseguiu ainda o primeiro lugar em Veteranas C.

O III Cross Popular de San Vitero contou com cerca de 200 participantes.

Foto de CAMC