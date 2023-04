Rui Muga e Lucinda Moreiras vencem Trail Arribas do Douro

Rui Muga somou, este sábado, o terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança.

Depois de ter vencido o Trail da Lombada, em Bragança, e dos Diabos, em Vinhais, o atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros voltou a destacar-se de toda a concorrência e cortou a meta do Trail Arribas do Douro na primeira posição. Muga completou o percurso de 15,5 quilómetros em 1:03:52 horas.

Rui Muga prepara-se para o Campeonato Nacional de Corrida de Montanha. O atleta natural de Mogadouro e bicampeão nacional e quer somar o tricampeonato. A prova está marcada para o dia 30 de Abril, em Castro Daire.

O C.A. Macedo de Cavaleiros dominou a o pódio da classificação geral e em masculinos. Pedro Rodrigues foi segundo com o tempo de 1:07:13 e Ilídio Moreiras terminou no terceiro lugar, gastando 1:07:50 horas.

No sector feminino, Lucinda Moreiras continua em grande forma. A atleta também do Macedo foi a primeira senhora a cortar a meta com 1:18:34 segundos, seguida da colega de equipa Tânia Fernandes, no segundo lugar, com o tempo de 1:30:14.

O pódio ficou completo com a espanhola Ana Temprano (La Raya Trail) no terceiro lugar.

O Trail Arribas do Douro contou com cerca de 100 participantes e foi organizado pela Associação Mirai q´Alforjas e Associação de Atletismo de Bragança.

A quinta e última etapa do Campeonato Distrital de Corrida de Montanha, que vai consagrar os campeões distritais, está marcada para o próximo dia 29 de Outubro, o KM Vertical, em Alfândega da Fé.