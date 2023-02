Rui Muga e Tânia Fernandes do C.A. Macedo de Cavaleiros vencem Trail dos Diabos

Depois da vitória alcançada no Trail da Lombada, Rui Muga, atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio. Desta vez o bicampeão nacional de corrida de montanha venceu o Trail dos Diabos, em Vinhais.

Muga cortou a meta isolado, gastando 59 minutos e 53 segundos para completar os 15 quilómetros, dificultados pela neve que pintou de branco os trilhos do concelho vinhaense.

O pódio em masculinos foi dominado pelo emblema macedense. Carlos Lopes foi segundo, com o tempo de 1:00:29, e José Carvalho terminou no terceiro lugar, com a marca de 1:02:05.

Em femininos, a vitória sorriu a Tânia Fernandes, também do C.A. Macedo de Cavaleiros. A atleta, que à semelhança de Muga tinha vencido o Trail da Lombada, terminou a prova em 1:17:51. Logo atrás, na segunda posição, ficou a veterana Lucinda Moreiras, também do Macedo. A conceituada atleta concluiu os 15 quilómetros em 1:19:18.

O pódio ficou completo com Inês Neto (Ginásio Clube de Bragança) no terceiro lugar, com o tempo de 1:30:05.

A nível colectivo a vitória foi para o Ginásio Clube de Bragança.

O Trail dos Diabos contou com 80 atletas e foi organizado pelo Município de Vinhais e Associação de Atletismo de Bragança.

A quarta prova do Campeonato Distrital de Corrida de Montanha, o Trail Arribas do Douro, está marcada para o próximo dia 8 de Abril, em Sendim.

Foto de CAMC