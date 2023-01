Rui Muga e Tânia Fernandes vencem segunda prova do Campeonato Distrital de Corrida de Montanha

São Julião, aldeia do concelho de Bragança, recebeu este domingo a segunda prova do Campeonato Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança, depois de dois anos de interregno, devido à pandemia.

Foram bravos os cerca de 90 atletas em competição que tiveram como grande desafio as temperaturas negativas e o gelo ao longo do percurso, que obrigou, por vezes, a abrandar o ritmo.

Rui Muga cortou a meta isolado na primeira posição, com o tempo de 01h01m11s, e repetiu o feito de 2020. “O percurso era idêntico ao da edição anterior, mas este ano apanhámos muito gelo ao longo do percurso. Nunca tinha feito uma prova com tanto gelo. Depois, a concorrência era forte. O meu colega, o Ilídio, impôs um ritmo forte logo no início. Na parte final ataquei e acabei por vencer”, referiu o atleta do C.A. Macedo de Cavaleiros.

Muga já se prepara para defender o título nacional de Corrida de Montanha e a prova deste domingo foi um bom treino para o bicampeão nacional. “Vou tentar, mas não vai ser fácil pois aparecem sempre novos atletas e é um título que todos querem conquistar”.

O Campeonato Nacional de Corrida de Montanha 2023 está agendado para o dia 30 de Abril, em Castro Daire.

O pódio ficou completo com Ilídio Moreiras (C.A. Macedo de Cavaleiros) no segundo lugar e o espanhol Santiago Mezquita (Solo Runners) na terceira posição.

No sector feminino, Tânia Fernandes arrecadou o primeiro lugar. A atleta do Macedo também apontou o gelo que havia no percurso como o maior obstáculo. “O mais difícil foi o gelo. A primeira parte do percurso foi para aquecer e na segunda puxei mais um bocadinho o ritmo o que me deu vantagem”.

Tânia Fernandes venceu o Trail da Lombada mas é nas provas de estrada que se destaca. A atleta lidera o distrital da modalidade, com vitória na Corrida São Silvestre de Mirandela e Corrida à Geada de Vinhais.

Lucinda Moreira (C.A. Macedo de Cavaleiros) terminou no segundo lugar e Inês Neto (Ginásio Clube de Bragança) foi terceira classificada.

O Trail da Lombada foi organizado pelo G.D. Bragança e contou com cerca de 90 atletas. Segue-se o Trail dos Diabos no dia 25 de Fevereiro, em Vinhais.