Rui Muga vence Taça Distrital de Corrida de Montanha

Rui Muga continua a somar vitórias. O atleta do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros venceu, esta quinta-feira, o I Trail do Azeite e do Figo, uma prova realizada na aldeia do Lombo, concelho de Macedo de Cavaleiros, e que definiu os vencedores da Taça Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança.

Muga gastou 45 minutos e 30 segundos para percorrer o percurso de 14 quilómetros. O atleta, natural de Mogadouro, venceu também na categoria de seniores masculinos.

O pódio da classificação geral ficou completo com Carlos Lopes (CA Macedo de Cavaleiros) na segunda posição e José Carvalho (CA Macedo de Cavaleiros) no terceiro lugar.

Por categorias, Carlos Lopes venceu em Veteranos 1, César Pires (GC Bragança) triunfou em Veteranos 2 e Miguel Garcia em Veteranos 3. Em sub-20 masculinos a vitória sorriu a Tiago Gonçalves (CA Macedo de Cavaleiros).

No sector feminino, Lucinda Moreiras, também do C.A. Macedo de Cavaleiros, cortou a meta na primeira posição, com o tempo de 1hora e 58 segundos, triunfando ainda em Veteranas 2.

Logo atrás ficou Ana Lopes no segundo lugar e vencedora em seniores femininos. Inês Neto (GC Bragança) terminou na terceira posição da geral feminina e venceu em Veteranas 1.

O I Trail do Azeite e do Figo, que determinou os vencedores da Taça Distrital de Corrida de Montanha, contou com cerca de 70 atletas e foi organizado pela Junta de Freguesia do Lombo.

Foto de Paulo Santarém