Rui Muga venceu o sétimo Cross de La Castaña

O atleta mogadourense concluiu a prova de 8,3 quilómetros (km) com o tempo de 30 minutos e 39 segundos, com uma média de 03.41 minutos por km. Sergio Nieto, da La Bañeza, foi segundo classificado (0:31:35) e Pedro Rodrigues, também do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros foi terceiro com a marca de 0:31:55, o atleta triunfou na categoria Veteranos A.

No escalão feminino, a vencedora foi a espanhola Elena Prieto (0:39:13), seguida de Ana Piñeiro, atleta da La Raya Trail Alcañices, (0:39:49) e Silvia Martin, do C.D. Zamora Corre – Adarsa, (0:41:25).

O Ginásio Clube de Bragança contou com 32 atletas em prova.

Nos 8.3 km, Jorge Pires ficou em 3º lugar na categoria Veteranos B e foi 12.º na classificação geral, com a marca de 35:48 minutos. Manuel Palmeiro ficou na 2ª posição na categoria Veteranos C e foi 43º na classificação geral (0:41:51).

Anabela Bordalo, em femininas, ficou no 3º lugar na categoria Veteranas B e foi 89ª na classificação geral, com o tempo de 0:50:32, já Eufémia Domingues foi 2ª classificada em Veteranas C e o ficou no 113.º lugar da geral, com o registo de 0:55:24.

Em juvenis, Dinis Batista registou o 3º melhor tempo (0:53:27).

Na categoria de Infantis, em 900 metros, o Ginásio Clube de Bragança teve três atletas no pódio. Rodrigo Moreira foi primeiro, Tiago Estroia foi segundo e Diogo Marinho fechou o pódio na terceira posição.

Estiveram, em prova, no Cross de La Castaña 140 atletas.