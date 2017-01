Rui Sousa reforça a importância de apostar na formação

A nova direcção da Associação de Ciclismo e Cicloturismo de Bragança (ACB) já iniciou funções. Rui Sousa, eleito em Dezembro passado, tomou posse na passada sexta-feira, sucedendo a Nuno Santos que liderou a ACB nos últimos seis anos.

Rui Sousa vai reunir com os clubes já no domingo para apresentar algumas ideias e propor alterações em relação ao calendário de actividades para este ano.

O novo presidente vai sugerir a mudança do nome do Open de XCM para Taça ACB, que contemplará apenas cinco provas.

Quanto ao Open de Estrada também deverá sofrer mudanças.

À semelhança da anterior direcção, Rui Sousa quer continuar a apostar nas Escolas de Ciclismo. “Queremos ter ainda mais crianças e jovens a praticar ciclismo, mas dando prioridade à vertente de lazer. A competição vem depois. É importante também premiar os clubes que incentivem as crianças à prática da modalidade e aquele que tiverem mais”, explicou o novo presidente da ACB.

Na passagem de testemunho, Nuno Santos deixou uma palavra de incentivo à nova direcção apelando à diplomacia no trabalho com os clubes. “As pedras surgem no caminho mas não devem demover a associação dos seus objectivos. As críticas surgem e muitas vezes são injustas. A anterior direcção sofreu essas críticas mas não devem esmorecer o trabalho em prol do ciclismo”, frisou Nuno Santos.

O ex-presidente da ACB defendeu ainda a importância de continuar o trabalho a nível da formação.