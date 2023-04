Rui Teixeira e Doroteia Peixoto vencem Corrida da Liberdade em Macedo de Cavaleiros

No dia em que se comemoram os 49 anos do 25 de Abril, a efeméride foi assinalada em Macedo de Cavaleiros com a “Corrida da Liberdade”.

A quinta edição, organizada pelo município, pontuou para o distrital de estrada da Associação de Atletismo de Bragança.

Rui Teixeira repetiu o feito de 2022 ao vencer a prova. O atleta do Sporting CP concluiu os 10 quilómetros em 00:28:16 minutos.

Nos restantes lugares do pódio também não houve novidades, pois Rui Muga (C.A. Macedo de Cavaleiros) ficou na segunda posição com o tempo de 00:28:16 e Carlos Lopes terminou no terceiro lugar, gastando 00:29:34 minutos. A mesma classificação do ano passado em masculinos.

No sector feminino, Doroteia Peixoto impôs-se à concorrência e arrecadou o primeiro lugar. A atleta dos Amigos da Montanha terminou a prova em 00:35:21. O pódio ficou completo com Tânia Fernandes (C.A. Macedo de Cavaleiros) na segunda posição (00:36:41) e Ana Albuquerque (Casa do Povo de Mangualde) no terceiro lugar (00:37:14).