Salvador Vilarinho, Maria Freitas Gabriel Pinto, Matilda Pimentel, João Silva e José Bragada são campeões distritais de xadrez

Mirandela recebeu, no passado sábado, o Campeonato Distrital de Jovens de Clássicas da Associação de Xadrez de Bragança, que contou a participação do CAMIR e do Grupo Desportivo Macedense (GDM).

José Bragada, xadrezista do GDM, foi o vencedor absoluto da competição e sagrou-se campeão distrital de Clássicas em sub-16. José Bragada somou no total 4,5 pontos em 5 possíveis.

Para Macedo de Cavaleiros seguiram ainda os títulos distritais de sub-12 masculinos com a vitória de Gabriel Pinto e em femininos com o triunfo de Matilda Pimentel. Em sub-14 o campeão distrital também representa o Macedense, João Silva.

Quanto ao CAMIR alcançou dois títulos distritais, Salvador Vilarinho foi campeão distrital de Clássicas sub-10 e Maria Freitas sagrou-se campeã distrital em femininos de Clássicas sub-10.

Em sub-14, Martim Conde conquistou o título de vice-campeão distrital de Clássicas sub-14 e Rodrigo Ermida ficou no terceiro lugar nesta faixa etária.

O destaque vai para a participação de Diogo Santos, a primeira competição do xadrezista, fruto do projecto Xadrez Táctil, que o CAMIR iniciou no final de 2021.

O Campeonato Distrital de Jovens de Clássicas da Associação de Xadrez de Bragança contou com xadrezistas com idades compreendidas entre os 5 e os 20 anos, em representação do CAMIR e do GDM.

Fotos de GDM e CAMIR