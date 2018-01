Sandra Cabral vence meia-maratona em Belmonte

Com provas dadas no atletismo, Sandra Cabral aposta também noutras modalidades. A atleta do Ginásio Clube de Bragança participou, no domingo, no BTT Belmonte 2018, saindo vencedora da meia-maratona feminina ao completar os 35 km de prova em 2:46:51. Já na classificação geral conseguiu o 29º lugar.

A prova serviu de preparação para o Campeonato Nacional de Ultra Trail e para o Campeonato Nacional de Endurance.

A primeira prova no Nacional de Ultra Trail está marcada para domingo, dia 14, em Portalegre. Trata-se dos “Trilhos dos Reis”, a primeira de 2018, tem 47 km e um acumulado de 2500 metros.

Em Belmonte, na prova de BTT, participou ainda Hélder Fonseca também atleta do Ginásio Clube de Bragança.