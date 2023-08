Santiago Varanda é de Mogadouro e vai participar na Volta a Portugal de Cadetes

Chama-se Santiago Varanda, tem 16 anos, é natural de Mogadouro e vai estrear-se na Volta a Portugal de Cadetes com a camisola do Clube de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires. A prova vai para a estrada de 18 a 20 de Agosto, no distrito de Santarém.

O gosto pelo ciclismo foi incutido pelo pai, na altura tinha a tenra idade de quatro anos, mas nunca chegou a entrar em competição. “Sempre gostei de andar de bicicleta, tinha quatro anos quando comecei. Até o ano passado nunca tinha competido a nível nacional”, disse o mogadourense.

Em 2022, Santiago iniciou-se nas competições quando ingressou num curso profissional de gestão e marketing em Lisboa. Foi então que surgiu a oportunidade de representar o Clube de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires, de Setúbal.

Para a sua primeira participação na Volta a Portugal de Cadetes, o jovem ciclista não cria expectativas, mas confessa que gostava de ficar no top 20 da classificação geral. “Como é a minha primeira volta não vou colocar os meus objectivos muito altos. Neste momento, objectivo concreto, seria fazer um top 20. Vamos ver como me sinto ao longo da prova”.

O pelotão de cadetes terá pela frente três etapas, um total de 238 quilómetros, sendo que a última tirada, que vai ligar o Cartaxo a Montejunto, no dia 20, encaixa nas características do mogadourense. “O percurso até encaixa no meu perfil. As duas primeiras etapas são mais planas e a última é mais a subir, o que é mais o meu género, que sou trepador, e penso que nessa etapa posso fazer a diferença”.

A Volta a Portugal de Cadetes começa no dia 18 de Agosto em Santarém e termina em Benavente, são 82 quilómetros. No dia seguinte, dia 19, o pelotão tem pela frente um percurso de 75,7 quilómetros entre Alpiarça e Almeirim. No último dia (20), os ciclistas fazem um percurso de 80,2 quilómetros do Cartaxo a Montejunto.