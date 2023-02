Santo Cristo entra a perder no play-off do Campeonato Inter-distrital de Futsal feminino

A Associação Recreativa Santo Cristo recebeu o Vila Marim no primeiro jogo das meias-finais do play-off. A equipa treinada por João Rodrigues perdeu pela margem mínima 4-5.

A formação do concelho de Torre de Moncorvo terminou a fase regular do inter-disrital no terceiro lugar com 19 pontos, os mesmos que o Vila Marim, segundo classificado.

Esta segunda fase é jogada à melhor de três jogos. A segunda jornada está marcada para o dia 17 de Fevereiro e a partida realiza-se em Vila Real, no Pavilhão Municipal de Desportos.

No outro encontro das meias-finais a ACD Santo Estevão venceu o Abambres SC por 1-4.

Foto de AF Bragança