Sara Cordeiro faz hat-trick na goleada à AD Paredes

Sara Cordeiro foi a figura do encontro entre AD Paredes e S.C. Mirandela. A goleadora das alvinegras fez hat-trick no triunfo por 0-4 frente à A.D. Paredes, em jogo da jornada cinco da Taça Nacional Feminina sub-19.

Sara Cordeiro abriu o caminho para a vitória aos 38 minutos e Diana Cruz rubricou o 0-2 ainda antes do intervalo, aos 44’.

Na segunda metade, a marcadora de serviço das mirandelenses accionou o marcador mais duas vezes (52’, 54’) e ficou o resultado em 0-4.

A equipa da cidade do Tua somou o primeiro triunfo na Taça Nacional Feminina sub-19 e ocupa o 5º lugar com três pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 22 de Abril, o S.C. Mirandela joga fora com o Vitória SC.

A A.D. Paredes está na última posição sem pontuar e defronta o Rio Ave FC a sexta jornada.