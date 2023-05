Sara Cordeiro novamente chamada à selecção nacional

Depois de ter integrado o estágio na Cidade do Futebol, realizado entre os dias 1 e 3 de Maio, Sara Cordeiro volta a integrar a lista de convocadas para os trabalhos da selecção nacional sub-18 feminina.

A jogadora do S.C. Mirandela foi convocada para os trabalhos d preparação da equipa das quinas na Figueira da Foz, que começam no dia 15 de Maio e terminam no dia 17.

Ricardo Tavares, seleccionador nacional, convocou 24 jogadoras, sendo que Sara Cordeiro é a única transmontana chamada para o estágio, e agendou quatro sessões de treino.

Sara Cordeiro também tem mostrado serviço com a camisola da selecção distrital da A.F. Bragança. A atleta, natural da Lousa, no concelho de Torre de Moncorvo, começou a dar os primeiros passos no futebol no F.C. Carrazeda, passou pela ADSP Vale do Conde e há duas temporadas que veste a camisola do S.C. Mirandela.

Foto de SCM