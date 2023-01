SC Braga oficializa contratação do brigantino Pizzi

O médio, de 33 anos, rescindiu contrato com o com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, clube para onde se transferiu no início da presente temporada.

O jogador natural de Bragança regressa a uma casa que bem conhece. Depois e ter mostrado talento nas camadas jovens do G.D. Bragança, Pizzi ingressou na formação de juniores dos minhotos, em 2007/2008. E 2011 ingressou no Atlético de Madrid, contando pelo meio com passagens pelo Ribeirão, Sporting da Covilhã e Paços de Ferreira, sempre a título de empréstimo do Braga.

Em Espanha, o brigantino jogou ainda no Deportivo da Corunha e Espanyol.

Na época passada, depois de sete anos e meio no Benfica, rumou à Turquia, por empréstimo, onde alinhou no Basaksehir.

Pizzi marcou presença, esta noite, na Gala Legião de Ouro, que encerrou as comemorações do 102º aniversário dos bracarenses.

Foto de SC Braga