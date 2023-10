SC Mirandela cai perante o Nacional da Madeira na 3ª eliminatória da Taça de Portugal

O Sport Clube de Mirandela perdeu 6-1 com o Nacional da Madeira, esta tarde, no jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, realizado no Estádio da Choupana, no Funchal.

Luís Esteves (13’) e Gustavo Silva (19’, 43’) marcaram antes do intervalo. Na segunda parte, Dudu (51’) e Chucho Ramírez (53’) aumentaram a vantagem do Nacional. O SC Mirandela ainda reduziu, aos 78', com golo na prória baliza de João Aurélio, mas Raimar (90') fechou as contas do Nacional da Madeira na meia dúzia.

O jogo começou com cerca de meia hora de atraso, devido às más condições atmosféricas.

Foto de SC Mirandela