SC Mirandela defronta Nacional da Madeira na 3ª eliminatória da Taça de Portugal

O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal Placard realizado esta tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras determinou que o Sport Clube Mirandela vai deslocar-se à Ilha da Madeira para jogar com o Nacional.

Carlos Correia, presidente do clube, considera que o sorteio foi muito negativo. “Negativo em todos os aspectos, principalmente a nível financeiro. Já tínhamos três viagens à Madeira para o Campeonato de Portugal, agora é mais uma para a Taça de Portugal”, lamentou.

O líder dos mirandelenses pretendia jogar com um dos “três grandes” em casa, mas o sorteio acabou por colocar fim às aspirações de Carlos Correia. “Não foi o melhor sorteio para nós, pretendíamos jogar com um grande em nossa casa”, frisou.

Apesar do sorteio não ter sido favorável, o presidente da formação do Tua está convicto que o Mirandela vai vencer a eliminatória frente ao Nacional. “O Mirandela está muito forte, vai ser um bom jogo e vamos passar à próxima eliminatória”, afirmou.

Esta eliminatória foi a primeira a ter clubes da Liga Portugal Betclic e vai ser disputada nos dias 20,21 e 22 de Outubro. No que diz respeito aos restantes emblemas transmontanos, o G.D. Vilar de Perdizes joga em casa com FC Porto e o Montalegre recebe o Pevidém.

A equipa alvinegra na eliminatória anterior venceu na visita ao Barreirense, por 0-3. O Mirandela joga no próximo domingo com o Ribeirão, para o Campeonato de Portugal, às 15h00, no Estádio São Sebastião.