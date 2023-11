SC Mirandela sofre reviravolta e perde fora com o Pevidém

Diego Parini adiantou os alvinegros no marcador, aos 16 minutos e a equipa foi a vencer para o intervalo. Na segunda parte, o Pevidém deu a volta com golos de Guilherme Pio (50’) e João Marna (75’).

Com este resultado, o SC Mirandela caiu para o 5º lugar com 12 pontos. O Pevidém mantém a segunda posição com 19 pontos.

Classificação:

1- Camacha 21 pontos

2- Pevidém 19

3- Tirsense 14

4- Montalegre 13

5- SC Mirandela 12

6- Portosantense 11

7- Os Sandinenses 11

8- Vilar de Perdizes 11

9- Marítimo B 10

10- Limianos 10

11- Ribeirão 8

12- Dumiense 7

12- Brito SC 7

14- SC Vila Real 7