SC Mirandela vence play-off de basquetebol e apura-se para o nacional

A formação sub-14 masculina do S.C.Mirandela venceu o play-off do inter-distrital de basquetebol. A equipa da cidade do Tua foi mais forte que o BCVR nas duas partidas.

No primeiro jogo, realizado no sábado, em Mirandela, os mirandelenses concluíram o encontro com 56-52 no marcador com Diogo Frutuoso a ser o MVP da equipa ao conseguir 17 pontos.

Já no domingo, em Vila Real, o jogo terminou com um 47-56. Foi uma partida bastante disputada. Ao intervalo o SCM perdia por quatro pontos de diferença, que aumentou para 11 no terceiro período. A reviravolta chegou no último período. Os mirandelenses chegaram à vitória e garantiram uma vaga no campeonato nacional de basquetebol sub-14 masculinos.

No sector feminino, as sub-14 do SCM não conseguiram o passaporte para o nacional. As mirandelenses perderam os dois encontros do play-off do inter-distrital com a formação do Diogo Cão, 30-76 e 69-19.

No escalão de sub-16 masculinos, as Estrelas Brigantinas sofreram uma derrota caseira, 48-61 com o Diogo Cão.

Em sub-18, a formação A das Estrelas perdeu, 60-80, também com a Diogo Cão tal como a equipa B, 19-83 foi o resultado final.